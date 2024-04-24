Столтенберг: Истребители F-16 усилят ПВО Украины

НАТО ожидает, что переданные Украине F-16 усилят противовоздушную оборону страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

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По его словам, у стран-членов Альянса нет возможности избежать платы за помощь Киеву. На поддержку Украины уходит «всего» 0,2% от ВВП всех государств НАТО.

Ранее генсек НАТО признал неспособность F-16 кардинально изменить ход конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИстребители

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