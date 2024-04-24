Столтенберг: Истребители F-16 усилят ПВО Украины
24 апреля 202403:33
НАТО ожидает, что переданные Украине F-16 усилят противовоздушную оборону страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
По его словам, у стран-членов Альянса нет возможности избежать платы за помощь Киеву. На поддержку Украины уходит «всего» 0,2% от ВВП всех государств НАТО.
Ранее генсек НАТО признал неспособность F-16 кардинально изменить ход конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru