Стивен Сигал уверен в победе России в конфликте на Украине
26 апреля 202318:10
Американский актер и продюсер, спецпредставитель МИД России Стивен Сигал считает, что Россия победит в военном конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.
«Да, точно вам говорю, мы победим», - сказал Сигал во время марафона «Знание». Сигал отметил, что Запад и НАТО вынудили Москву начать спецоперацию.
71-летний актер также добавил, что считает Россию своим домом «навсегда», он добавил, что «будет жить и умрет в России».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 012 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 582 / сут.
- Вильфанд: в Подмосковье прогремит первая весенняя гроза
- В Великобритании рассказали о деятельности британских солдат на Украине
- Глава «Роскосмоса» заявил о необходимости создать аналог «Бурана»
- В Турции призвали Россию и Запад договориться о мире на Украине
- Польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России
- Полковник Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ
- Москалькова: Украине дополнительно передали четверых тяжело раненых военнослужащих ВСУ
- Генпрокурор России потребовал провести проверку по факту пожара в Сосьве
- В США поприветствовали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
- Стивен Сигал уверен в победе России в конфликте на Украине
26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru