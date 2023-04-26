Стивен Сигал уверен в победе России в конфликте на Украине

Американский актер и продюсер, спецпредставитель МИД России Стивен Сигал считает, что Россия победит в военном конфликте на Украине. Его слова приводит ТАСС.

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«Да, точно вам говорю, мы победим», - сказал Сигал во время марафона «Знание». Сигал отметил, что Запад и НАТО вынудили Москву начать спецоперацию.

71-летний актер также добавил, что считает Россию своим домом «навсегда», он добавил, что «будет жить и умрет в России».


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ФОТО: РИА Новости
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