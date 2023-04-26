Стивен Сигал уверен в победе России в конфликте на Украине

«Да, точно вам говорю, мы победим», - сказал Сигал во время марафона «Знание». Сигал отметил, что Запад и НАТО вынудили Москву начать спецоперацию.

71-летний актер также добавил, что считает Россию своим домом «навсегда», он добавил, что «будет жить и умрет в России».



