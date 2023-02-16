Боец MMA Джефф Монсон отказался от гражданства США

«Не хочу иметь ничего общего с Америкой, потому что не согласен с американской политикой, как внутренней, так и внешней», - цитирует бойца телеканал. Он признался в любви к России и заявил, что здесь чувствует себя счастливым.



Ранее Монсон рассказал, что хоть в США и есть хорошие люди, но сама страна «бездушна», чего, считает спортсмен, нельзя сказать о России. Здесь люди готовы поддержать друг друга, и это ему нравится.

