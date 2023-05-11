Степашин предложил признать Украину террористическим государством
11 мая 202316:07
Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил признать Украину террористическим государством.
«Предлагаю принять немедленно федеральный закон о признании Украины и ее руководства террористическим государством», - цитирует Степашина РИА Новости.
Бывший премьер пояснил, что в случае признания методы работы оперативных спецслужбы будут легитимными.
Ранее Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова (признан иноагентом) и экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru