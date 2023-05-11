Степашин предложил признать Украину террористическим государством

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил признать Украину террористическим государством.

Песков назвал атаку беспилотников на Кремль попыткой теракта против Путина
«Предлагаю принять немедленно федеральный закон о признании Украины и ее руководства террористическим государством», - цитирует Степашина РИА Новости.

Бывший премьер пояснил, что в случае признания методы работы оперативных спецслужбы будут легитимными.

Ранее Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова (признан иноагентом) и экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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