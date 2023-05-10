Песков назвал атаку беспилотников на Кремль попыткой теракта против Путина

Атака беспилотников на Кремль приравнивает Украину к государствам - спонсорам терроризма, заявил в интервью телеканалу ATV пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Действия украинских властей можно расценивать как «попытку проведения террористического акта против главы российского государства», сказал Песков. Произошедшее пресс-секретарь президента назвал «совершенно возмутительным».

«Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам - спонсорам терроризма. Даже не юридически, а де-факто, фактически», - добавил он.

В ночь на 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль. Один беспилотник сбили над Сенатским дворцом, обломки второго упали на территорию Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев непричастен к нападению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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