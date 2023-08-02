Старовойт: Отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие
Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Он отметил, что первая партия оружия уже поступила. Также губернатор подчеркнул, что созданы все условия для хранения оружия.
Ранее губернатор Белгородской области Геннадий Гладков также заявил, что часть батальонов теробороны получат оружие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оружие для добровольцев территориальной обороны в Белгородской области выдается исходя из текущей обстановки в регионе и в полном соответствии с законодательством РФ. По его словам, выдача оружия сейчас в пограничной области необходима из-за постоянных атак и нападений украинских вооруженных формирований, передает «Радиоточка НСН».
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