Старовойт: Отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие

Отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Он отметил, что первая партия оружия уже поступила. Также губернатор подчеркнул, что созданы все условия для хранения оружия.

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Ранее губернатор Белгородской области Геннадий Гладков также заявил, что часть батальонов теробороны получат оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оружие для добровольцев территориальной обороны в Белгородской области выдается исходя из текущей обстановки в регионе и в полном соответствии с законодательством РФ. По его словам, выдача оружия сейчас в пограничной области необходима из-за постоянных атак и нападений украинских вооруженных формирований, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: из Telegram-канала Романа Старовойта
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраина

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