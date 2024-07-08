«Станет героем»: Орбан доказал Западу, что с Путиным можно договориться
Ульрих Зингер заявил НСН, что Виктор Орбан первым начал вести диалог последовательно с Зеленский, затем с Москвой, Пекином и Вашингтоном.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично опроверг риторику Запада о том, что с Владимиром Путиным не получится договориться, заявил в интервью НСН председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что из Пекина он направляется в Вашингтон в рамках своей миротворческой миссии по Украине. 5 июля Орбан провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Москву.
«Боюсь, что значительного результата поездки, возможно, не будет. Запад еще не согласен вести переговоры. Но для Европы это очень хорошее начинание, то, что делает Орбан. Он сначала встретился с Зеленским, продолжил свой путь в Россию, а потом в Китай. Как можно помириться без разговоров? Стараться же сейчас можно, Орбан выполняет миротворческую миссию», - отметил он.
По его словам, Орбан показал всему миру, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договариваться, так как несколько лет США уверяли всех в обратном.
«Контакты – это очень важно, Орбан говорит с Путиным, что показывает, что Россия заинтересована в том, чтобы иметь контакты. Путин хочет говорить, есть двери, которые нужно просто открывать. Нам говорили, что с Путиным невозможно говорить. Мы сейчас видим, что это возможно. Мириться можно, Орбан первым начинает этот диалог. Если диалог будет удачным, он будет настоящим героем. США решают вопросы так, как они хотят. Поэтому они и ругают Орбана, который не договорился с США и Великобританией перед поездками», - заключил собеседник НСН.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит свою мирную миссию по Украине, заявил в видеообращении в своих социальных сетях министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, нападки критиков на Орбана не повлияют на намерение венгерского премьера продолжить свою миротворческую миссию, передает «Радиоточка НСН».
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