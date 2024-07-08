Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично опроверг риторику Запада о том, что с Владимиром Путиным не получится договориться, заявил в интервью НСН председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что из Пекина он направляется в Вашингтон в рамках своей миротворческой миссии по Украине. 5 июля Орбан провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своего визита в Москву.