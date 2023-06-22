«Стало опасно»: США сворачивают свои биолаборатории на Украине

Накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о том, что администрация Соединенных Штатов изменила тактику биологических исследований двойного назначения. По его словам, Пентагон заберет с Украины незавершенные программы биологических исследований. Костикин выразил мнение, что подобное решение США связано с опасностью проведения биологических исследований на территории Украины.

«На Украине начались объективные сложности, связанные с тем, что на территории страны опасно заниматься такого рода исследованиями. Возможно, планы США перенести незавершенные программы на Украине в другие страны связаны именно с этими сложностями», - разъяснил собеседник НСН.



Он также раскрыл суть загадочных «биологических исследований двойного назначения», объяснив, чем конкретно занимаются ученые.



«Наиболее вероятное направление биологических исследований двойного назначения связан с тем, когда ученые занимаются исследованиями эндемичных для данной местности заболеваний животных и адаптацией их под человеческий организм. Например, если от заболевания страдают животные, то вот такие лаборатории делают так, чтобы и человек стал восприимчив к тому или иному заболеванию. Примером результата такой деятельности выступает Covid-19. Всем известно, что он изначально был заболеванием летучих мышей, а потом случайным или не случайным образом перебрался на человека», - отметил эксперт.

Вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с НСН заявил, что страны с развитой медициной экспериментировали над людьми при лечении ковида, передает «Радиоточка НСН».

