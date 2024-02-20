Стало известно, сколько уйдет времени на разминирование Авдеевки

По его словам, существенная часть коммуникаций и социальных объектов либо повреждена, либо заминирована, потому что противник «заминировал очень много».

«То есть полное разминирование города, для того чтобы начать как-то восстанавливать его, может занять несколько месяцев», — указал Гагин.

«Я считаю, что город будет восстановлен и вернутся его жители», — отметил советник.

В настоящее время украинские военные скрываются в подземельях Авдеевского коксохимического завода. Кто-то оказывает сопротивление, кто-то выходит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

