Стало известно, сколько уйдет времени на разминирование Авдеевки
Существенная часть зданий в освобожденной Авдеевке получила повреждения после боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.
По его словам, существенная часть коммуникаций и социальных объектов либо повреждена, либо заминирована, потому что противник «заминировал очень много».
«То есть полное разминирование города, для того чтобы начать как-то восстанавливать его, может занять несколько месяцев», — указал Гагин.
«Я считаю, что город будет восстановлен и вернутся его жители», — отметил советник.
В настоящее время украинские военные скрываются в подземельях Авдеевского коксохимического завода. Кто-то оказывает сопротивление, кто-то выходит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru