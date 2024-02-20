Гагин: В подземельях коксохимического завода в Авдеевке скрываются украинские боевики
Украинские военные скрываются в подземельях Авдеевского коксохимического завода, как это было на мариупольской «Азовстали», сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.
По его словам, кто-то оказывает сопротивлении, кто-то выходит. О точном количестве боевиков неизвестно, «потому что это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много».
«Точно так же, как это было и на "Азовстали", они укрываются в подземельях, там есть коммуникации, вода», — заявил Гагин.
Отмечается, что зачистка города продолжается.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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