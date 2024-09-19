Стало известно об ударах «Искандера» по Харькову

На Украине по городу Харьков было нанесено не менее восьми ударов из российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Расчет «Искандера» поразил РСЗО M270 MLRS Украины

При этом неизвестны подробности произошедшего и характер поражения.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что удары пришлись по лесополосе Шевченковского района.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы на фронте из-за увеличения производства и атак ракетами «Искандер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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