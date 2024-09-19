Стало известно об ударах «Искандера» по Харькову
На Украине по городу Харьков было нанесено не менее восьми ударов из российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
При этом неизвестны подробности произошедшего и характер поражения.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что удары пришлись по лесополосе Шевченковского района.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы на фронте из-за увеличения производства и атак ракетами «Искандер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru