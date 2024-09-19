Стало известно об ударах «Искандера» по Харькову

Россия продлила эмбарго на поставки сельхоз продукции из стран Запада В результате обстрела села в Белгородской области погибла местная жительница Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries Число раненых из-за последних взрывов в разных районах Ливана возросло до 450 человек Владимир Познер вернётся на «Первый канал»