Расчет «Искандера» поразил РСЗО M270 MLRS Украины
18 августа 202405:02
Военнослужащие России уничтожили реактивную систему залпового огня M270 MLRS с личным составом Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны России.
Это произошло в Сумской области. Был нанесен удар из ракетного комплекса «Искандер». Местонахождение украинской РСЗО, которая была поставлена странами Североатлантического альянса, российская разведка выявила в районе населенного пункта Бездрик.
Ранее ВС РФ уничтожили наносившую удары по Курской области РСЗО HIMARS ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru