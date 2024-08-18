Расчет «Искандера» поразил РСЗО M270 MLRS Украины

Военнослужащие России уничтожили реактивную систему залпового огня M270 MLRS с личным составом Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны России.

«Искандер» уничтожил колонну военной техники ВСУ в Стецковке

Это произошло в Сумской области. Был нанесен удар из ракетного комплекса «Искандер». Местонахождение украинской РСЗО, которая была поставлена странами Североатлантического альянса, российская разведка выявила в районе населенного пункта Бездрик.

Ранее ВС РФ уничтожили наносившую удары по Курской области РСЗО HIMARS ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУУкраинаИскандер

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