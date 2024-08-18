Это произошло в Сумской области. Был нанесен удар из ракетного комплекса «Искандер». Местонахождение украинской РСЗО, которая была поставлена странами Североатлантического альянса, российская разведка выявила в районе населенного пункта Бездрик.

Ранее ВС РФ уничтожили наносившую удары по Курской области РСЗО HIMARS ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

