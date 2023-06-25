Стало известно о взрывах в Запорожье
25 июня 202306:29
Ночью в подконтрольном Киеву Запорожье раздавались взрывы, сообщает издание «Общественное».
Там объявлена воздушная тревога. Подробности не сообщаются.
Ранее стало известно о взрывах в Одессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru