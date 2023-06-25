Стало известно о взрывах в Запорожье

Ночью в подконтрольном Киеву Запорожье раздавались взрывы, сообщает издание «Общественное».

Во Львове и области прогремели взрывы

Там объявлена воздушная тревога. Подробности не сообщаются.

Ранее стало известно о взрывах в Одессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры