Лавров и Фидан обсудили Иран и «Турецкий поток»

Отмечается, что «в свете непрекращающихся попыток киевского режима нанести ущерб инфраструктуре газопроводов «Голубой» и «Турецкий поток», в беседе был сделан акцент на «необходимости создания условий для бесперебойного функционирования стратегических российско-турецких проектов».

Также министры затронули вопросы взаимодействия на многосторонних платформах, и обменялись мнениями по ситуации вокруг Ирана.

«Изложена принципиальная позиция России в пользу необходимости скорейшей деэскалации кризиса... Обозначена готовность Москвы всячески содействовать урегулированию», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».