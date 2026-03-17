Лавров и Фидан обсудили Иран и «Турецкий поток»
Состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Об этом со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство сообщает RT.
Отмечается, что «в свете непрекращающихся попыток киевского режима нанести ущерб инфраструктуре газопроводов «Голубой» и «Турецкий поток», в беседе был сделан акцент на «необходимости создания условий для бесперебойного функционирования стратегических российско-турецких проектов».
Также министры затронули вопросы взаимодействия на многосторонних платформах, и обменялись мнениями по ситуации вокруг Ирана.
«Изложена принципиальная позиция России в пользу необходимости скорейшей деэскалации кризиса... Обозначена готовность Москвы всячески содействовать урегулированию», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
