Лавров и Фидан обсудили Иран и «Турецкий поток»

Состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Об этом со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство сообщает RT.

На Кубани ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Русская»

Отмечается, что «в свете непрекращающихся попыток киевского режима нанести ущерб инфраструктуре газопроводов «Голубой» и «Турецкий поток», в беседе был сделан акцент на «необходимости создания условий для бесперебойного функционирования стратегических российско-турецких проектов».

Также министры затронули вопросы взаимодействия на многосторонних платформах, и обменялись мнениями по ситуации вокруг Ирана.

«Изложена принципиальная позиция России в пользу необходимости скорейшей деэскалации кризиса... Обозначена готовность Москвы всячески содействовать урегулированию», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы фиксируют подготовку Киевом диверсий на «Турецком потоке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияРоссияМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры