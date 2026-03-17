Сейсмолог оценил возможные последствия землетрясения в Магадане
Разрушений от подземных толчков в Магаданской области ждать не стоит, заявил НСН Кособоков.
Землетрясения в Магаданской области не несут серьёзной опасности, заявил НСН главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.
Ощутимое землетрясение произошло в Магаданской области. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, его магнитуда составила 5,8. Эпицентр подземных толчков находился в 45 километрах от областного центра в районе села Клепка на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось в самом Магадане и на всей территории региона. Дальнейшие афтершоки не прогнозируются, сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Собеседник НСН оценил возможные последствия подземной стихии.
«Такого, как на Камчатке, тут не следует ждать. По шкале интенсивности данное землетрясение составило 4 балла. Это не так сильно - лёгкие сотрясения в эпицентральной зоне. Никаких серьёзных последствий, разрушений не будет. Большинство населения его, в принципе, даже не должно было и заметить. В целом, Магаданская область – достаточно сейсмически безопасная территория», - пояснил собеседник НСН.
Землетрясение под Магаданом произошло около 22:00 по местному времени (14:00 мск). Как говорят жители областного центра, в квартирах затряслись люстры, а с полок и шкафов кое-где попадали посуда и книги.
Все аварийные службы Магадана были приведены в режим повышенной готовности. Возможны отключения света и перебои в подаче воды, предупредила мэр города Лариса Поликанова. Как сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов, сейчас проводятся обследования жилого фонда, социально значимых объектов и сооружений ЖКХ.
Между тем, у берегов Камчатки продолжают фиксировать афтершоки после мощного землетрясения, произошедшего в июле 2025 года. По данным краевого управления МЧС, за минувшие сутки зафиксированы еще четыре неощущаемых подземных толчка магнитудой от 4,0 до 5,4. Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Крашенинникова.
Землетрясение магнитудой 8,8 было зафиксировано в Тихом океане в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского 30 июля 2025 года. Оно стало сильнейшим на полуострове с 1952 года. Жители населенных пунктов края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов.
Еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в районе Камчатки 19 сентября 2025 года. Очередной афтершок смешал все карты ученым, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.
Горячие новости
- Лавров и Фидан обсудили Иран и «Турецкий поток»
- Сейсмолог оценил возможные последствия землетрясения в Магадане
- Повторный прокат «Убить Билла» отказались считать возвращением Голливуда
- Билан ответил на дружеские нападки Киркорова
- ВЦИОМ: Большинство россиян все еще жалеют о распаде СССР
- «Чебурашка» без «Иронии»: Почему россияне так любят ремейки известных фильмов
- В СПЧ рассказали о женщинах, которых помиловал Путин
- В Риме отменили выступления примы-балерины Большого театра Захаровой
- Греф: Сбербанк выплатит рекордные 853 млрд рублей дивидендов
- Посол Ирана опроверг пребывание Хаменеи на лечении в России