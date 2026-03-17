Землетрясение под Магаданом произошло около 22:00 по местному времени (14:00 мск). Как говорят жители областного центра, в квартирах затряслись люстры, а с полок и шкафов кое-где попадали посуда и книги.

Все аварийные службы Магадана были приведены в режим повышенной готовности. Возможны отключения света и перебои в подаче воды, предупредила мэр города Лариса Поликанова. Как сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов, сейчас проводятся обследования жилого фонда, социально значимых объектов и сооружений ЖКХ.

Между тем, у берегов Камчатки продолжают фиксировать афтершоки после мощного землетрясения, произошедшего в июле 2025 года. По данным краевого управления МЧС, за минувшие сутки зафиксированы еще четыре неощущаемых подземных толчка магнитудой от 4,0 до 5,4. Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Крашенинникова.

Землетрясение магнитудой 8,8 было зафиксировано в Тихом океане в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского 30 июля 2025 года. Оно стало сильнейшим на полуострове с 1952 года. Жители населенных пунктов края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов.

Еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в районе Камчатки 19 сентября 2025 года. Очередной афтершок смешал все карты ученым, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.

