ВЦИОМ: Большинство россиян все еще жалеют о распаде СССР
Большинство россиян всё ещё жалеют о распаде СССР. Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об этом заявили 57% участников соответствующего опроса.
Исследование было приурочено к 35-летию референдума о сохранении Советского Союза, который прошёл 17 марта 1991 года. По данным ВЦИОМ, если бы он проводился сегодня, то положительно ответили бы 61% респондентов - на 15% меньше, чем в 2021 году.
Неизбежным распад СССР назвали 30% участников опроса, ещё 57% считают, что страну можно было сохранить. Виновными в развале Советского Союза 24% россиян назвали правительство в целом, 17% считают, что это Борис Ельцин, а 16% обвинили Михаила Горбачёва.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина нет намерения восстановить СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
