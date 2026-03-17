Билан ответил на дружеские нападки Киркорова
Заслуженный артист РФ Дима Билан в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что никак не конкурирует с народным артистом страны Филиппом Киркоровым.
Комментируя слухи о соперничестве, исполнитель отметил, что относится к своему коллеге, «как к классическому человеку, который несёт на себе очень много ответственности».
«Киркорова я очень сильно уважаю. Человек он легендарный. Сколько бы нас ни сталкивали лбами, не получится, потому что я достаточно легко к этому отношусь», — заключил Билан.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал альбом Билана «Vector V» стал самым интересным музыкальным релизом 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лавров и Фидан обсудили Иран и «Турецкий поток»
- Сейсмолог оценил возможные последствия землетрясения в Магадане
- Повторный прокат «Убить Билла» отказались считать возвращением Голливуда
- Билан ответил на дружеские нападки Киркорова
- ВЦИОМ: Большинство россиян все еще жалеют о распаде СССР
- «Чебурашка» без «Иронии»: Почему россияне так любят ремейки известных фильмов
- В СПЧ рассказали о женщинах, которых помиловал Путин
- В Риме отменили выступления примы-балерины Большого театра Захаровой
- Греф: Сбербанк выплатит рекордные 853 млрд рублей дивидендов
- Посол Ирана опроверг пребывание Хаменеи на лечении в России