Трамп заявил о просьбе к Путину временно не наносить удары по Киеву

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обращался к президенту России с просьбой на ограниченный срок воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам. Об этом он заявил на встрече с членами своей администрации.

По словам американского лидера, обращение было связано с экстремально низкими температурами.

Ушаков: Трамп предлагал РФ рассмотреть возможность встречи Путина с Зеленским

Трамп утверждает, что попросил российскую сторону на неделю прекратить обстрелы Киева и ряда других городов на Украине, и эта просьба была поддержана.

Президент США отметил, что воспринял достигнутую договоренность положительно и охарактеризовал реакцию российской стороны как благоприятную, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
