Трамп заявил о просьбе к Путину временно не наносить удары по Киеву
Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обращался к президенту России с просьбой на ограниченный срок воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам. Об этом он заявил на встрече с членами своей администрации.
По словам американского лидера, обращение было связано с экстремально низкими температурами.
Трамп утверждает, что попросил российскую сторону на неделю прекратить обстрелы Киева и ряда других городов на Украине, и эта просьба была поддержана.
Президент США отметил, что воспринял достигнутую договоренность положительно и охарактеризовал реакцию российской стороны как благоприятную, передает «Радиоточка НСН».
