Трамп заявил о просьбе к Путину временно не наносить удары по Киеву

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично обращался к президенту России с просьбой на ограниченный срок воздержаться от ударов по Киеву и другим украинским городам. Об этом он заявил на встрече с членами своей администрации.

По словам американского лидера, обращение было связано с экстремально низкими температурами.