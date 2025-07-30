Стало известно о тайной встрече для смещения Зеленского
Великобритания и США провели тайные переговоры с чиновниками из Украины, сообщает RT со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.
Их цель – замена украинского президента Владимира Зеленского. Во встрече принимал участие глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель ГУР Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Они собрались на одном из курортов Альп.
По данным СВР, представители Лондона и Великобритании заявили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины, а также пообещали Ермаку и Буданову, что они сохранят свои должности. Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел.
Разведка связало эти переговоры с недавним скандалом вокруг решения Киева ограничить полномочия украинских антикоррупционных органов. Именно эта ситуация может быть использована Западом для отстранения Зеленского.
«На альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф «украинской демократии, незалежности и самостийности», о котором вы так долго мечтали?», - сказано в обращении СВР к украинцам.
Отказ президента Украины от ограничения полномочий НАБУ и САП может лишить его контроля над вертикалью власти и впоследствии привести к добровольной отставке или насильственному свержению украинского лидера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru