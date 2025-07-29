СМИ: ЕС приостановил помощь Украине из-за ситуации с НАБУ и САП
Евросоюз приостановил помощь Украине из-за ситуации с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Об этом со ссылкой на источники в правительстве страны сообщает «Экономическая правда».
Собеседники украинского издания утверждают, что Брюссель ещё 24 июля проиформировал Киев о том, что вся выделяемая ему помощь «поставлена на паузу» до урегулирования ситуации указанными ведомствами.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника НАБУ, которого подозревают в якобы шпионаже в пользу России.
Затем украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о подчинении НАБУ и САП генеральному прокурору Украины, однако после массовых протестов в стране он внёс в Верховную раду законопроекта, возвращающего ведомствам независимость, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru