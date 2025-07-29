СМИ: ЕС приостановил помощь Украине из-за ситуации с НАБУ и САП

Собеседники украинского издания утверждают, что Брюссель ещё 24 июля проиформировал Киев о том, что вся выделяемая ему помощь «поставлена на паузу» до урегулирования ситуации указанными ведомствами.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании сотрудника НАБУ, которого подозревают в якобы шпионаже в пользу России.

Затем украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о подчинении НАБУ и САП генеральному прокурору Украины, однако после массовых протестов в стране он внёс в Верховную раду законопроекта, возвращающего ведомствам независимость, сообщает RT.

