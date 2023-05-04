Стало известно о серии взрывов в Киеве и Одессе

В Киеве и Одессе прогремели взрывы, сообщает РИА Новости.

В Киеве и трех областях объявлена воздушная тревога

В украинской столице после взрыва работает система противоракетной обороны. В Одессе зафиксировали несколько взрывов, там также работает ПВО.

Тревога о воздушном нападении ранее была объявлена в Черкасской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия предупредила Украину и Запад о последствиях контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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