Стало известно о серии взрывов в Киеве и Одессе
4 мая 202303:24
В Киеве и Одессе прогремели взрывы, сообщает РИА Новости.
В украинской столице после взрыва работает система противоракетной обороны. В Одессе зафиксировали несколько взрывов, там также работает ПВО.
Тревога о воздушном нападении ранее была объявлена в Черкасской, Николаевской и Одесской областях.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия предупредила Украину и Запад о последствиях контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru