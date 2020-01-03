Стало известно о росте транзита российского газа через Украину в 2019 году

На 3 процента вырос транзит российского газа по территории Украины в страны ЕС и Молдавию в 2019 году. В целом поставки топлива увеличились до 89,6 миллиарда кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».

«Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 89,6 миллиарда кубометров, что больше на 3 процента, или на 2,8 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год», - сказано в официальном сообщении.