Стало известно о росте транзита российского газа через Украину в 2019 году
На 3 процента вырос транзит российского газа по территории Украины в страны ЕС и Молдавию в 2019 году. В целом поставки топлива увеличились до 89,6 миллиарда кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».
«Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 89,6 миллиарда кубометров, что больше на 3 процента, или на 2,8 миллиарда кубометров, по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год», - сказано в официальном сообщении.
Отмечается, что на Украину было импортировано 14,2 миллиарда кубометров газа в 2019 году. Это «на 35 процентов больше от аналогичного прошлогоднего объема». При этом собственная добыча газа уменьшилась на один процент - до 20,7 миллиарда кубометров. Также снизилось потребление газа - на семь процентов.
Ранее НСН рассказала, как соглашение между Россией и Украиной по транзиту газа с 2020 по 2024 годы едва не оказалось под угрозой срыва, и почему его все-таки успели подписать.
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