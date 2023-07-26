Стало известно о повреждении промышленных объектов в Харьковской области
26 июля 202305:22
В Харьковской области промышленные объекты получили повреждения после взрыва, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление мэра города Первомайский Николая Бакшеева.
По его словам, после «прилета» начался пожар.
В ночь на 26 июля стало известно о взрывах в Харьковской области. Также воздушная тревога была объявлена в Сумской области.
Ранее воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Австрии назвали причину больших потерь в ВСУ
- Стало известно о повреждении промышленных объектов в Харьковской области
- В Вашингтоне боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Москвой
- В США заявили, что возможный импичмент в отношении Байдена не повлияет на его политику
- Маск: X станет самым ценным брендом в мире
- МВФ: ВВП России за 2023 год вырастет до 1,5%
- «Киви банк» ограничил снятие наличных
- СМИ: марихуану на Украине будут выращивать со штрих-кодом
- Задержан сбивший двух девочек под Калининградом водитель
- RuStore заявил, что открыт для иностранных разработчиков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru