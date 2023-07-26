Стало известно о повреждении промышленных объектов в Харьковской области

В Харьковской области промышленные объекты получили повреждения после взрыва, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление мэра города Первомайский Николая Бакшеева.

Воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины

По его словам, после «прилета» начался пожар.

В ночь на 26 июля стало известно о взрывах в Харьковской области. Также воздушная тревога была объявлена в Сумской области.

Ранее воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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