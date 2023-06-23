Воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины за исключением Сумской области, сообщают местные СМИ.

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, предупреждение действует в некоторых районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем украинской стороны.

В ночь на 20 июня воздушную тревогу объявили в центре и на западе Украины: в Киеве и области, а также в Черниговской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры