Воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины за исключением Сумской области, сообщают местные СМИ.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, предупреждение действует в некоторых районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем украинской стороны.
В ночь на 20 июня воздушную тревогу объявили в центре и на западе Украины: в Киеве и области, а также в Черниговской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru