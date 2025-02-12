Стало известно о перспективах организации выборов на Украине
Вероятность проведения выборов на Украине увеличивается, сообщают «Известия».
Как заявил политолог Иван Лошкарев, решение об их проведении могут принять в августе – сентябре, так как летом обычно выборы не назначают. По его словам, технических проблем для этого нет, так как инфраструктура избирательных комиссий в целом сохранилась. Отмечается, что Вашингтон окажет давление на Киев для организации выборов.
США на текущий момент давят в данном направлении, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, позиция команды американского президента Дональда Трампа – заключить перемирие между Москвой и Киевом, а также устроить выборы на Украине.
Ранее экс-премьер Украины Азаров заявил, что США не получат металлы и заставят Киев провести выборы осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru