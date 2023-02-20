Стало известно место встречи Байдена и Зеленского в Киеве

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден в ходе необъявленного визита в Киев провёл встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе одноименного монастыря ПЦУ. Об этом сообщают украинские СМИ.

Байден приехал в Киев: видео

В сети появилась совместная фотография Байден с Зеленским. Ранее, как сообщала НСН, СМИ опубликовали видео приезда главы Белого дома в Киев.

Официально Вашингтон ранее не подтверждал возможность визита Байдена в Киев. Было известно, что президент США собирается на днях посетить Польшу, где у него запланирована встреча с лидерами стран восточного фланга НАТО.

По неофициальным данным, предполагалось, что Зеленский может приехать в Варшаву для краткой встречи с Байденом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийБайден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры