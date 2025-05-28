Стало известно, когда США отменили ограничения на удары вглубь России

Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России еще в ноябре 2024 года, когда в Белом доме находился Джо Байден. Об этом стало известно британскому изданию Mirror от властных источников на Украине.

По его данным, речь идёт о тайном снятии запрета на применения такого оружия. Как отмечает URA.RU, согласно публикации, тему не афишировали, чтобы избежать возможной эскалации конфликта. Ранее на этой неделе в некоторых западных и украинских СМИ появились утверждения, что Дональд Трамп рассматривает возможность формального снятия ограничений на использование американского оружия Киевом. Правда, по данным источников, действующий президент США пока не принял окончательного решения по этому вопросу.

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Новый канцлер Германии Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Берлин совместно с Лондоном, Парижем и Вашингтоном решил больше не ограничивать дальнобойность вооружения, которое поставляется Украине.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», руководитель канцелярии канцлера Торстен Фрай заявил сегодня, что Берлин «внимательно рассмотрит» все возможности для того, чтобы эффективно поддерживать Украину. Так он прокомментировал вероятность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus. При этом Фрай выразил недовольство тем, что такого рода вопросы дискутируются публично.

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ФОТО: ABACA / ТАСС
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