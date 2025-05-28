Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России еще в ноябре 2024 года, когда в Белом доме находился Джо Байден. Об этом стало известно британскому изданию Mirror от властных источников на Украине.

По его данным, речь идёт о тайном снятии запрета на применения такого оружия. Как отмечает URA.RU, согласно публикации, тему не афишировали, чтобы избежать возможной эскалации конфликта. Ранее на этой неделе в некоторых западных и украинских СМИ появились утверждения, что Дональд Трамп рассматривает возможность формального снятия ограничений на использование американского оружия Киевом. Правда, по данным источников, действующий президент США пока не принял окончательного решения по этому вопросу.