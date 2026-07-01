В Монако задержали иностранца в связи с покушением на украинского бизнесмена

В княжестве Монако сотрудниками правоохранительных органов был задержан иностранный гражданин в рамках расследования покушения на предпринимателя, гражданина Украины Вадима Ермолаева. Об этом сообщил телеканал Monaco Info.

Иностранца поместили под стражу для проведения проверок, однако позже отпустили на свободу. Сведений о том, что ему предъявили обвинения, нет.

Взрыв в Монако стал первым в истории страны терактом

Также следователи провели допрос пострадавшего в результате взрыва ребенка. Двое других пострадавших не могут давать показания, один из них находится в критическом состоянии.

Ранее стало известно, что приоритетной считается версия о причастности СБУ к покушению на Ермолаева. Об этом сообщила Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПроисшествияПреступленияПокушениеЗадержание

Горячие новости

Все новости

партнеры