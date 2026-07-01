В Монако задержали иностранца в связи с покушением на украинского бизнесмена

В княжестве Монако сотрудниками правоохранительных органов был задержан иностранный гражданин в рамках расследования покушения на предпринимателя, гражданина Украины Вадима Ермолаева. Об этом сообщил телеканал Monaco Info.

Иностранца поместили под стражу для проведения проверок, однако позже отпустили на свободу. Сведений о том, что ему предъявили обвинения, нет.