В Монако задержали иностранца в связи с покушением на украинского бизнесмена
В княжестве Монако сотрудниками правоохранительных органов был задержан иностранный гражданин в рамках расследования покушения на предпринимателя, гражданина Украины Вадима Ермолаева. Об этом сообщил телеканал Monaco Info.
Иностранца поместили под стражу для проведения проверок, однако позже отпустили на свободу. Сведений о том, что ему предъявили обвинения, нет.
Также следователи провели допрос пострадавшего в результате взрыва ребенка. Двое других пострадавших не могут давать показания, один из них находится в критическом состоянии.
Ранее стало известно, что приоритетной считается версия о причастности СБУ к покушению на Ермолаева. Об этом сообщила Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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