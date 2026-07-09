Стали известны подробности масштабного бунта против ТЦК во Львове

Сообщалось, что протесты начались после того, как военкомы задержали 20-летнего местного жителя. Большое количество людей окружило автомобиль военкомата и начало его раскачивать, пытаясь разбить. Люди выкрикивали оскорбления в адрес сотрудников ТЦК и скандировали «позор».

После этого вокруг автомобиля собралась толпа, начались беспорядки.

Позже стало известно, что жители Львова отбили похищенного парня у ТЦК. При этом бунт продолжается — люди громят машины ТЦК и полиции. По словам очевидцев, сотрудники ТЦК схватили на улице Сихова двух парней. Одного успели увезти в районный военком, второго держали в микроавтобусе.

Сотни местных окружили машину, перекрыли дорогу, начали бить её ногами, после чего вытащили парня наружу, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее в Киеве жители вышли на улицы против военкомов из-за насильственной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

