Госдума продлила «гаражную амнистию» до 2031 года

Теперь продление действует до 1 сентября 2031 года, следует из документа в картотеке нижней палаты парламента. Изначально срок действия «гаражной амнистии» завершался 1 сентября 2026 года. Новая инициатива предлагает продлить его с учетом востребованности механизма.

Под действие амнистии подпадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками. При этом программа не распространяется на временные металлические гаражи, подземные парковки в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также незаконные постройки.

Речь идёт о программе по упрощённому оформлению прав на гаражи и земельные участки под ними. Продлить её предложили вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

