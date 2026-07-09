Госдума продлила «гаражную амнистию» до 2031 года
Госдума приняла во втором чтении проект закона о продлении «гаражной амнистии» еще на пять лет.
Теперь продление действует до 1 сентября 2031 года, следует из документа в картотеке нижней палаты парламента. Изначально срок действия «гаражной амнистии» завершался 1 сентября 2026 года. Новая инициатива предлагает продлить его с учетом востребованности механизма.
Под действие амнистии подпадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками. При этом программа не распространяется на временные металлические гаражи, подземные парковки в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также незаконные постройки.
Речь идёт о программе по упрощённому оформлению прав на гаражи и земельные участки под ними. Продлить её предложили вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Госдума продлила «гаражную амнистию» до 2031 года
- Стали известны подробности масштабного бунта против ТЦК во Львове
- Путин поручил строить небольшие НПЗ на фоне дефицита топлива
- Разработчик первого российского электромобиля начал увольнять сотрудников
- Бизнес обяжут завести платную электронную почту на «Госуслугах» ради спасения «Почты России»
- Казахстан ограничил въезд россиян на машинах, которые едут за бензином
- В Госдуме заявили о провале проекта по очистке Волги за 127 млрд рублей
- Трамп заявил, что поддерживает удары Киева вглубь России
- Блогер Лерчек прошла в больнице восьмой курс химиотерапии
- В Париже допросили одетого во все черное Павла Дурова