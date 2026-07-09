Разработчик первого российского электромобиля начал увольнять сотрудников

Также приступили к увольнению персонала, заявил глава профсоюзной организации «Т1 клауд» Артем Семенов. По его словам, в мае задержки затронули около 150 сотрудников, а с 25 июня — практически всего коллектива из 1259 человек. Некоторым не платят почти полтора месяца, а увольняющимся выдают гарантийные письма с обещанием рассчитаться позднее, при этом, не указывая сроки.

Руководство объяснило ситуацию проблемами с финансированием - причиной стал кассовый разрыв из-за задержки транша от банка ПСБ по кредиту на 24 млрд рублей, предоставленному совместно с «ВЭБ.РФ» для запуска серийного производства отечественных транспортных средств. В ПСБ указали, что полностью перечислили свою часть средств в согласованные сроки. Представитель «ВЭБа» также сообщил, что выполнили обязательства по договору.

Сокращения в «Каме» проходят практически ежедневно, численность персонала может уменьшиться примерно вдвое. При этом компания не намерена отказываться от проекта.

Ранее российскому миникару Eonyx предрекли провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

