Разработчик первого российского электромобиля начал увольнять сотрудников
Разработчик первого российского электромобиля компания «Кама», которая еще четыре года назад обещавшая наладить выпуск 450 тыс. электромобилей «Атом» в год, начала задерживать зарплаты, сообщают «Ведомости».
Также приступили к увольнению персонала, заявил глава профсоюзной организации «Т1 клауд» Артем Семенов. По его словам, в мае задержки затронули около 150 сотрудников, а с 25 июня — практически всего коллектива из 1259 человек. Некоторым не платят почти полтора месяца, а увольняющимся выдают гарантийные письма с обещанием рассчитаться позднее, при этом, не указывая сроки.
Руководство объяснило ситуацию проблемами с финансированием - причиной стал кассовый разрыв из-за задержки транша от банка ПСБ по кредиту на 24 млрд рублей, предоставленному совместно с «ВЭБ.РФ» для запуска серийного производства отечественных транспортных средств. В ПСБ указали, что полностью перечислили свою часть средств в согласованные сроки. Представитель «ВЭБа» также сообщил, что выполнили обязательства по договору.
Сокращения в «Каме» проходят практически ежедневно, численность персонала может уменьшиться примерно вдвое. При этом компания не намерена отказываться от проекта.
Ранее российскому миникару Eonyx предрекли провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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