В ВСУ рассказали об издевательствах в лагерях для мобилизованных
Солдат Вооруженных сил Украины избивают и унижают в лагерях подготовки, в которые направляют насильно мобилизованных, сообщает «Страна.ua».
По данным издания, как правило, насилие происходит на стадии «передержки» новых мобилизованных в ВСУ. Большинство из насильно мобилизованных фактически не годны к прохождению военной службы. Это количество составляет 90%.
Наблюдается огромное количество людей с большим количеством болячек, многие — алкоголики и наркоманы, лишь малая часть может реально служить, заявил один из капитанов ВСУ.
Ранее в Киеве жители вышли на улицы против военкомов из-за насильственной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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