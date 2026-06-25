По данным издания, как правило, насилие происходит на стадии «передержки» новых мобилизованных в ВСУ. Большинство из насильно мобилизованных фактически не годны к прохождению военной службы. Это количество составляет 90%.

Наблюдается огромное количество людей с большим количеством болячек, многие — алкоголики и наркоманы, лишь малая часть может реально служить, заявил один из капитанов ВСУ.

Ранее в Киеве жители вышли на улицы против военкомов из-за насильственной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

