Казахстан ограничил въезд россиян на машинах, которые едут за бензином

Речь идет о легковом и грузовом транспорте. Это необходимо для борьбы с нелегальным вывозом топлива, заявил замминистра энергетики Кайырхан Туткышбаев. Он обратил внимание на резко возросший спрос на бензин в приграничных с РФ регионах — в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. На местных автозаправочных станциях начали возникать очереди. На границе также ведется работа по выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками.

Как указал премьер-министр Олжас Бектенов, жители соседних российских регионов стали массово ездить в Казахстан за более дешевым бензином, что создавало угрозу дефицита. Теперь на одной машине можно пересечь границу только раз в сутки.

Ранее стало известно, что Казахстан не получал запросов от России о поставках бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

