Казахстан ограничил въезд россиян на машинах, которые едут за бензином
Власти Казахстана ограничили въезд автомобилей из России одним разом в сутки, сообщает newtimes.kz.
Речь идет о легковом и грузовом транспорте. Это необходимо для борьбы с нелегальным вывозом топлива, заявил замминистра энергетики Кайырхан Туткышбаев. Он обратил внимание на резко возросший спрос на бензин в приграничных с РФ регионах — в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. На местных автозаправочных станциях начали возникать очереди. На границе также ведется работа по выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками.
Как указал премьер-министр Олжас Бектенов, жители соседних российских регионов стали массово ездить в Казахстан за более дешевым бензином, что создавало угрозу дефицита. Теперь на одной машине можно пересечь границу только раз в сутки.
Ранее стало известно, что Казахстан не получал запросов от России о поставках бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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