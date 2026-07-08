В Париже вновь допросили одетого во все черное Павла Дурова

Предприниматель прибыл в парижский суд утром около 10:00 в черной толстовке, черных брюках и черных кроссовках. Собеседник издания отметил, что это уже четвертый допрос основателя мессенджера с момента предъявления ему официальных обвинений в 2024 году.

Защитники Дурова Кристоф Ингрейн, Робин Бинсар и Гийом Мартин выступили с заявлением о том, что спустя почти два года после предъявления обвинений до сих пор не представлено доказательств, подтверждающих вину их подзащитного.

Ранее Дуров заявил, что во Франции ему грозит более 10 обвинений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

