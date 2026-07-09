Трамп заявил, что поддерживает удары Киева вглубь России
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает удары Киева вглубь территории России, сообщает The Wall Street Journal.
«Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь привести к завершению (боев)», — заявил глава США на саммите НАТО в Анкаре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы оказываем очень много давление на президента (Владимира) Путина. Я не думаю, что ему нравится то, что происходит», — отметил глава государства.
Также Трамп допустил возможность закрытия воздушного пространства над Украиной в рамках гарантий безопасности со стороны Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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