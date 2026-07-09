Трамп заявил, что поддерживает удары Киева вглубь России

«Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь привести к завершению (боев)», — заявил глава США на саммите НАТО в Анкаре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы оказываем очень много давление на президента (Владимира) Путина. Я не думаю, что ему нравится то, что происходит», — отметил глава государства.

Также Трамп допустил возможность закрытия воздушного пространства над Украиной в рамках гарантий безопасности со стороны Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

