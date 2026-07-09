Бизнес обяжут завести платную электронную почту на «Госуслугах» ради спасения «Почты России»

Это необходимо, чтобы поддержать «Почту России». Соответствующий проект закона принят Госдумой сразу во втором и третьем. Инициатива создает для госкомпании новый источник доходов. С 2027 года юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны использовать цифровой почтовый ящик на портале «Госуслуги» для получения юридически значимых сообщений. Размер ежемесячной платы определит правительство.

Оператором новой системы станет «Почта России», через которую госорганы, Центробанк России, госкомпании, госкорпорации и организации с госучастием более 50% смогут направлять заявления, уведомления, требования, извещения и другие документы. Если адресат не открыл сообщение в течение семи дней, оно будет считаться доставленным. Для россиян такой почтовый ящик также создадут автоматически. Ежемесячная плата для физических лиц законом не предусмотрена — они будут платить только за отправку сообщений.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал документ «законом о спасении «Почты России». Он призвал сделать все, «чтобы «Почта» возродилась, была эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной, почтальоны получали бы хорошие зарплаты, и работа почтальона была престижной», сообщает РБК.

С критикой данной меры выступали Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Ассоциация компаний интернет-торговли, Ассоциация участников рынка электронной коммерции и депутаты КПРФ. В «Опоре России» заявили, что монополия «Почты России» на доставку печатной продукции будет ущемлять права частных операторов почтовой связи, на которых приходится около 5,5% рынка.

Ранее в комитете по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты указали на риск повышения платы за ЖКХ из-за поддержки «Почты России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

