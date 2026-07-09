Путин поручил строить небольшие НПЗ на фоне дефицита топлива
Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Забайкальского края Александра Осипова о создании в стране сети мини-нефтеперерабатывающих заводов с целью увеличения предложения на внутреннем рынке.
На совещании с членами правительства губернатор заявил, что крупные НПЗ находятся под угрозой ударов. Осипов также предложил рассмотреть возможность строительства сети небольших нефтезаводов. Глава государства поддержал инициативу. «Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — ответил Путин главе Забайкальского края.
Президент потребовал регулярно предоставлять ему и премьер-министру Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе страны. Он назвал трудности с топливом временными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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