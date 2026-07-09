В Госдуме заявили о провале проекта по очистке Волги за 127 млрд рублей

Как заявил на заседании Госдумы зампредседателя комитета по экологии Анатолий Грешневиков, «127 млрд рублей, выделенные на спасение великой реки, во многом потрачены впустую». Реализация проекта осуществляется в рамках национального проекта «Экология». Он предполагал сокращение объема сброса загрязненных сточных вод в Волгу на 80% к концу 2024 года.

Как оказалось по итогам проверки, очистку обеспечивали лишь шесть из 121-го объекта (98 очистных сооружений и 23 станции). «В общем, 7 тысяч кубов городского дерьма прямиком идут в Волгу — 7 тысяч, и каждый день! Разве это государственный подход к оздоровлению Волги?», - задался вопросом парламентарий.

По его словам, это «умерщвление Волги». В настоящее время Волга мелеет, заболачивается и зарастает водорослями. Отмечается снижение качества воды, исчезают естественные нерестилища.

Чтобы восстановить уровень воды в Волге, необходимо не углублять каналы, а изолировать заливы, рассказал начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук в беседе с НСН.

