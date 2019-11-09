Стабильность на Украине – миф администрации Трампа

Соединенные Штаты Америки заинтересованы и оказывают активное содействие достижению мира, а также стабильности на Украине. Такое заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео.

Глава Госдепартамента пояснил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже трижды предоставлял Украине материальную помощь для защиты от «российской агрессии», в отличие от его предшественника Барака Обамы, пишет Газета.ру. Помпео зaявил, что Aмерикa рaботaет нaд вопросом о степени приверженности госудaрствa вопросу стaбильности нa Укрaине. Он добaвил, что СШA гордятся помощью Укрaине.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН отказался верить в миролюбивое заявление госсекретаря США Майка Помпео о заинтересованности США в стабильности на Украине.

«На протяжении всего времени США делали миролюбивые заявления по отношению к Украине, направляли сюда своих спецпредставителей, которые действовали в совершенно противоположном направлении. Заявления Госдепа Соединенных Штатов Америки и позиции внутри Украины немножечко не совпадают, потому что современная элита Украины была сформирована в момент правления в США демократов, и украинская элита больше ориентирована на демократическую партию США. Все структуры власти у нас пронизаны их людьми. Не людьми Трампа, не людьми республиканцев, а сторонниками демократической партии Соединенных Штатов Америки. Я не верю в миролюбивые заявления Госдепа США, потому что команда Трампа не имеет влияния на ситуацию внутри самой Украины», - заявил политик.