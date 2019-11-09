Стабильность на Украине – миф администрации Трампа
Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН рассказал, почему выборы президента США дестабилизируют Украину.
Соединенные Штаты Америки заинтересованы и оказывают активное содействие достижению мира, а также стабильности на Украине. Такое заявление сделал американский госсекретарь Майк Помпео.
Глава Госдепартамента пояснил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже трижды предоставлял Украине материальную помощь для защиты от «российской агрессии», в отличие от его предшественника Барака Обамы, пишет Газета.ру. Помпео зaявил, что Aмерикa рaботaет нaд вопросом о степени приверженности госудaрствa вопросу стaбильности нa Укрaине. Он добaвил, что СШA гордятся помощью Укрaине.
Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН отказался верить в миролюбивое заявление госсекретаря США Майка Помпео о заинтересованности США в стабильности на Украине.
«На протяжении всего времени США делали миролюбивые заявления по отношению к Украине, направляли сюда своих спецпредставителей, которые действовали в совершенно противоположном направлении. Заявления Госдепа Соединенных Штатов Америки и позиции внутри Украины немножечко не совпадают, потому что современная элита Украины была сформирована в момент правления в США демократов, и украинская элита больше ориентирована на демократическую партию США. Все структуры власти у нас пронизаны их людьми. Не людьми Трампа, не людьми республиканцев, а сторонниками демократической партии Соединенных Штатов Америки. Я не верю в миролюбивые заявления Госдепа США, потому что команда Трампа не имеет влияния на ситуацию внутри самой Украины», - заявил политик.
Спиридон Килинкаров считает, что президентская предвыборная кампания в США негативно отразится на состоянии дел на Украине из-за позиции действующего президента страны Владимира Зеленского.
«Думаю, американский фактор в самой Украине окажется деструктивным, и его накал будет только нарастать. Это связано с предстоящими в ноябре следующего года выборами президента США. В этой избирательной кампании Украина уже стала элементов влияния. Действующая элита на Украине будет делать все, чтобы «сбить» господина Трампа. Для Украины все это может закончиться плачевно. Причем, при любом раскладе, потому что президент Владимир Зеленский пытается занять позицию страуса – спрятать голову в песок и максимально отмежеваться от международных политических процессов, в которые втянута Украина», - отметил эксперт.
Ранее политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предположил, что в ближайшее время ожидается охлаждение американо-украинских отношений, даже их «заморозка».
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