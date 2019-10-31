Дональду Трампу включили импичмент

И русские тут не при чем. Пожар под президентским креслом Трампа разгорелся из-за Украины. Скандал вспыхнул в сентябре из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского. Якобы в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи президент США требовал начала расследования действий на Украине сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Последний, по совпадению, вероятнее всего, станет конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Он сейчас лидирует в гонке среди демократов за право быть номинированным от партии кандидатом на пост президента. В администрации президента Обамы Байден курировал украинское направление. А его сын Хантер с 2014 года был членом совета директоров украинской компании «Бурисма». В конце сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала эти действия Трампа идущими вразрез с Конституцией США, и объявила о начале процесса импичмента в отношении Трампа, дав указания шести комитетам палаты начать расследование в отношении главы государства.

Нынешняя резолюция нижней палаты о продолжении процесса импичмента, как ожидается, усилит давление на Трампа и позволит большему числу свидетелей выступить против него. Кроме того, из-за кулис разбирательство переходит в публичную плоскость: показания свидетелей должны будут появляться в широком доступе, - говорится в тексте документа. Расследование действий Трампа поручено вести комитету палаты по разведке.

Целью разбирательств является выяснение того, существуют ли достаточные основания для того, чтобы палата представителей воспользовалась полномочиями объявить действующему президенту импичмент. С этим пока не очень складывается: когда в ответ Пелоси Дональд Трамп распорядился опубликовать стенограмму своего разговора с Владимиром Зеленским, выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

Пока для Трампа ситуация остается нервной, но все еще безопасной. Как заявлял в эфире НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, даже если за импичмент проголосует палата представителей, то в Сенате, где импичмент должны поддержать двумя третями голосов, большинство принадлежит республиканцам. К тому же, Трамп в разговоре с украинским визави был вполне аккуратен. В отличие от героя предыдущей попытки импичмента Билла Клинтона с платьем Моники Левински.

