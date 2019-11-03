На Украине ждут заморозки отношений с США из-за ненависти Трампа

The Washington Post опубликовал материал, в котором рассказал о «неукротимой ненависти» Дональд Трампа к Украине с первых дней на посту президента США. В публикации 2 ноября СМИ ссылается на мнения действующих и бывших сотрудников Белого Дома.

Главной причиной подобной неприязни Трампа журналисты называют поддержку украинских властей соперников американского президента в предвыборной кампании 2016 года – Демократическую партию США.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН предположил, что в ближайшее время ожидается охлаждение американо-украинских отношений, даже их «заморозка». Эксперт считает, что неприязнь Трампа связана не только с предыдущим руководством Украины, но и с нынешним, не сумевшим оправдать надежды американского лидера.

«Произойдет заморозка по всем отношениям. Первое, что должно произойти, - не придут деньги МВФ. То есть, не будет никаких переговоров МВФ с Украиной. Это колоссальный удар по нынешнему руководству. Второе. Военная поддержка будет, но будет и четкая линия на то, что Европейский Союз должен в ней адекватно участвовать. То есть Трамп не будет ее увеличивать, а будет сворачивать всячески. Сократится финансирование неправительственных организаций, так называемого «третьего сектора». Трамп будет делать все, чтобы не дать прийти на Украину деньгам – ни государственным займам, ни частным инвестиям.

Будет ограничение контактов на межгосударственном уровне. До сих пор отсутствует посол Украины в США. Там сейчас будут очень тщательно рассматривать любую кандидатуру. Нет посла – замораживаются торговые отношения», - пояснил собеседник НСН.