СМИ: Администрация Трампа проведет раздельные контакты с РФ и Украиной в Джидде

Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести на этой неделе отдельные переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правительственный источник.

По информации телеканала, встречи пройдут в Джидде. От американской стороны в переговорах с Киевом примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.