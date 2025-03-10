СМИ: Администрация Трампа проведет раздельные контакты с РФ и Украиной в Джидде
Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести на этой неделе отдельные переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на правительственный источник.
По информации телеканала, встречи пройдут в Джидде. От американской стороны в переговорах с Киевом примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Также ожидаются отдельные контакты с российскими представителями, однако уровень участия делегации из Москвы не уточняется.
CNN отмечает, что дипломатическая активность Вашингтона разворачивается на фоне усилий Трампа по поиску путей урегулирования конфликта. Канал связывает предстоящие встречи с его стремлением подтолкнуть стороны к диалогу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru