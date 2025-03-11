СМИ: Стив Уиткофф планирует встретиться в Москве с Путиным

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву, сообщает Bloomberg.

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Он намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Дата возможного визита не называется.

Ранее стало известно, что администрация Трампа намерена провести на этой неделе отдельные переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Evelyn Hockstein
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