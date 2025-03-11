СМИ: Стив Уиткофф планирует встретиться в Москве с Путиным
11 марта 202502:33
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву, сообщает Bloomberg.
Он намерен провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Дата возможного визита не называется.
Ранее стало известно, что администрация Трампа намерена провести на этой неделе отдельные переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru