Пентагон: У ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь РФ

Американские власти верят, что у Киева есть возможность добиться успехов на поле боя без нанесения ударов вглубь территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя официального представителя Минобороны США Сабрины Сингх.

Шольц выступил против ударов ВСУ по России западным оружием

Так она прокомментировала ограничение на удары украинской армии американским оружием вглубь российской территории. Сингх указала, что Вашингтон отправляет Украине множество различных вооружений, включая артиллерию, средства воздушной обороны дальнего радиуса и средства ПВО.

Ранее Госдеп снова высказался против ударов ВСУ американским оружием по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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