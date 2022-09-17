США выделили Украине $1,5 млрд грантовой поддержки

«В государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,5 млрд. Это последний транш грантовых средств из $4,5 млрд от США из Целевого фонда Всемирного банка», - отмечается в Twitter-аккаунте ведомства.

Уточняется, что грант выделен Киеву в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине».

Ранее Всемирный банк заявил, что предоставит Украине помощь на сумму $4,5 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что помощь направляется для обеспечения «неотложных потребностей». Пакет состоит из гранта, который предоставили США.

