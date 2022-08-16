Украина получила от Италии льготный кредит на 200 млн евро

В сообщении говорится, что эти средства будут направлены на зарплату педагогическим работникам учреждений общего среднего образования.

«Согласно условиям кредитного договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита - 7,5 лет)», - уточнили в украинском Минфине.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина стала банкротом и потеряла финансовую самостоятельность.

