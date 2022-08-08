Всемирный банк выделит Украине помощь в $4,5 млрд

Всемирный банк предоставит Украине помощь на сумму $4,5 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что помощь направляется для обеспечения «неотложных потребностей». Пакет состоит из гранта, который предоставили США.

Как ожидается, этот пакет обеспечит финансирование социальных выплат, медуслуг и пенсий.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СШАУкраина
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