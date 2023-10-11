США выделили Украине $1,15 млрд на социальные расходы и зарплаты

Вашингтон предоставил Киеву грант в размере $1,15 миллиарда через Всемирный банк, сообщило Министерство финансов Украины.

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Средства направят на социальные и гуманитарные расходы, а также выплату заработной платы, уточнили в ведомстве.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в среду заявил, что королевство создаст фонд помощи Украине за счет средств, полученных от налогов с доходов от замороженных активов России.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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