США выделили Украине $1,15 млрд на социальные расходы и зарплаты
Вашингтон предоставил Киеву грант в размере $1,15 миллиарда через Всемирный банк, сообщило Министерство финансов Украины.
Средства направят на социальные и гуманитарные расходы, а также выплату заработной платы, уточнили в ведомстве.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в среду заявил, что королевство создаст фонд помощи Украине за счет средств, полученных от налогов с доходов от замороженных активов России.
Министр обороны США Ллойд Остин ранее объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru