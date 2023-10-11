Швеция, Дания и Норвегия направят Киеву боеприпасы на $55 млн
Три скандинавских королевства Швеция, Дания и Норвегия совместно поставят Киеву боеприпасы на сумму 600 млн крон ($55,4 млн), сообщает норвежское издание Aftenposten.
По словам главы норвежского оборонного ведомства Бьорна Арильда Грама, три страны используют оборонное соглашение с компанией «Nammo», что позволяет нарастить производство боеприпасов.
Как уточнили в Минобороны Дании, закупка проходит через «Северное оборонное сотрудничество», куда помимо трех скандинавских государств входит также Финляндия и Исландия.
Ранее стало известно, что Швеция выделит $200 млн в рамках 14-го пакета помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru