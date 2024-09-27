США: Вопрос о территориальных уступках России должен решить Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и граждане страны должны самостоятельно решить, уступать ли территории России для завершения конфликта, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, США обещают не оказывать давления в этом вопросе. «Когда и как закончится эта война, зависит от того, что смогут принять Зеленский и украинский народ», — отметил чиновник.
Зеленский ранее заявил, что референдум по территориальным уступкам «не самый лучший вариант». При этом он готов говорить с РФ и ждет Москву на втором «саммите мира» на фоне огромных потерь ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru