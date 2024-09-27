США: Вопрос о территориальных уступках России должен решить Зеленский

По его словам, США обещают не оказывать давления в этом вопросе. «Когда и как закончится эта война, зависит от того, что смогут принять Зеленский и украинский народ», — отметил чиновник.

Зеленский ранее заявил, что референдум по территориальным уступкам «не самый лучший вариант». При этом он готов говорить с РФ и ждет Москву на втором «саммите мира» на фоне огромных потерь ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

