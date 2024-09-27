США: Вопрос о территориальных уступках России должен решить Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и граждане страны должны самостоятельно решить, уступать ли территории России для завершения конфликта, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

Песков назвал абсурдом идею передать Крым под мандат ООН

По его словам, США обещают не оказывать давления в этом вопросе. «Когда и как закончится эта война, зависит от того, что смогут принять Зеленский и украинский народ», — отметил чиновник.

Зеленский ранее заявил, что референдум по территориальным уступкам «не самый лучший вариант». При этом он готов говорить с РФ и ждет Москву на втором «саммите мира» на фоне огромных потерь ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры